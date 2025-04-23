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Partisinden ayrıldı, kararını sosyal medyadan duyurdu!

Partisinden ayrıldı, kararını sosyal medyadan duyurdu!

DEVA Partisi'nden istifa haberi geldi. DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, fikir ve görüş ayrılıklarını öne sürerek partisinden ayrıldığını açıkladı. DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 12'den 11'e düştü

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DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, partisinden istifa etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Ösen, istifa kararının gerekçesi olarak fikir ve görüş ayrılıklarını gösterdi.

Ösen açıklamasında şunları ifade etti:

"2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum.

Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım.

Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim.

En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık.

Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

SANDALYE SAYISI AZALDI

Böylece DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 12'den 11'e düştü

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