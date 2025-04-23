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Sapanca'da prefabrik evin balkonunda cinayet

Sapanca'da prefabrik evin balkonunda cinayet

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak'ta tek katlı prefabrik evin balkonunda 4 arkadaşıyla oturan İ.Y. (29), kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde İ.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuk babası İ.Y'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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