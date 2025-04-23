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Bakan Uraloğlu açıkladı: Suriye'ye internet desteği sağlanacak

Bakan Uraloğlu açıkladı: Suriye'ye internet desteği sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da yaptığı açıklamada; Türkiye'den Suriye'ye internet desteği sağlanacağını söyledi. Uraloğlu, belli kriterlerin sağlandığı takdirde Şam'dan Türkiye'ye uçuşu da hayata geçireceklerini belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Uraloğlu Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılandı. Şam Havalimanı’nda önemli açıklamalar yapan Uraloğlu "İki ülke arasında tesis edilecek ilişkilerin bölge barışına katkı sağlayacağını umut ediyoruz" dedi.

'SURİYE'YE İNTERNET DESTEĞİ SAĞLANACAK'

Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Biz mevkidaşım ve İletişim Bakanı ile gerekli görüşmeleri yaptık. Öncellikle Türkiye'den bir internetin Suriye'ye verilmesi konusunda bir çalışma yapılıyor. Suriye'ye internet desteği sağlanacak.

Bütün uçaklar Suriye'ye full olarak gelip gidiyor. İlave seferler yapılıyor. Bir diğer yandan Şam Havayolları'nın Türkiye'ye uçma talebi var. Belli krikterler sağlandıktan sonra onu da inşallah hayata geçireceğiz."

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