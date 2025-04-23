Akaryakıtta tabela değişti: Motorine yeni zam geldi, güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 99 kuruş arttı. Benzin grubunda ise fiyatlar sabit kaldı.

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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol, yüzde 0,85 oranında yükselerek varil başına 68,01 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu artış, Türkiye’de motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı 99 kuruş artarken, benzinde herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Son zamların ardından büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 45,16 TL

Motorin: 45,36 TL

LPG: 27,39 TL

ANKARA

Benzin: 45,77 TL

Motorin: 46,17 TL

LPG: 27,29 TL

İZMİR

Benzin: 46,13 TL

Motorin: 46,51 TL

LPG: 27,24 TL

Akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği şehirler ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlem gören işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatları ile döviz kurlarındaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor. Rafineriler tarafından yapılan bu hesaplama sonucunda belirlenen fiyatlar, dağıtım firmaları tarafından uygulanıyor. Rekabet koşulları ve serbest piyasa dinamikleri nedeniyle farklı şehirlerde ve şirketlerde fiyatlarda küçük değişiklikler olabiliyor.