BIST 9.312
DOLAR 38,27
EURO 43,65
ALTIN 4.063,33
HABER /  GÜNCEL

Akaryakıtta tabela değişti: Motorine yeni zam geldi, güncel fiyatlar

Akaryakıtta tabela değişti: Motorine yeni zam geldi, güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 99 kuruş arttı. Benzin grubunda ise fiyatlar sabit kaldı.

Abone ol

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol, yüzde 0,85 oranında yükselerek varil başına 68,01 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu artış, Türkiye’de motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı 99 kuruş artarken, benzinde herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Son zamların ardından büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 45,16 TL
Motorin: 45,36 TL

LPG: 27,39 TL

ANKARA

Benzin: 45,77 TL
Motorin: 46,17 TL
LPG: 27,29 TL

İZMİR

Benzin: 46,13 TL
Motorin: 46,51 TL
LPG: 27,24 TL
Akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği şehirler ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlem gören işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatları ile döviz kurlarındaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor. Rafineriler tarafından yapılan bu hesaplama sonucunda belirlenen fiyatlar, dağıtım firmaları tarafından uygulanıyor. Rekabet koşulları ve serbest piyasa dinamikleri nedeniyle farklı şehirlerde ve şirketlerde fiyatlarda küçük değişiklikler olabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi
Çin'de 10 yaşındaki Japon çocuğu öldüren kişi idam edildi
Çin'de 10 yaşındaki Japon çocuğu öldüren kişi idam edildi
Sürücüler dikkat! Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sürücüler dikkat! Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Donald Trump'tan geri adım! Yeni Çin açıklaması sonrası altın fiyatları düşüşe geçti
Donald Trump'tan geri adım! Yeni Çin açıklaması sonrası altın fiyatları düşüşe geçti
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Bugün toplu taşıma ücretsiz
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Bugün toplu taşıma ücretsiz
Bakan Yerlikaya'dan 23 Nisan mesajı: Çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya'dan 23 Nisan mesajı: Çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 23 Nisan mesajı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 23 Nisan mesajı
Partisinden ayrıldı, kararını sosyal medyadan duyurdu!
Partisinden ayrıldı, kararını sosyal medyadan duyurdu!
Sapanca'da prefabrik evin balkonunda cinayet
Sapanca'da prefabrik evin balkonunda cinayet
Mehmet Şimşek'ten dünyaya Türkiye ekonomisi mesajları
Mehmet Şimşek'ten dünyaya Türkiye ekonomisi mesajları
Süper Lig'de aralarında iki büyüğün olduğu 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'de aralarında iki büyüğün olduğu 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Milli iradenin simgesi TBMM 105 yaşında
Milli iradenin simgesi TBMM 105 yaşında