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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Bugün toplu taşıma ücretsiz

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Bugün toplu taşıma ücretsiz

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN başta olmak üzere, raylı sistem hatları ile belediye toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

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