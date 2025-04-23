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CHP Genel Başkanı Özel'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özel'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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Sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla videolu paylaşımda bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz her hayalde, bir çocuğun her gülümsemesinde, coşkuyla dalgalandırdığımız bayrağımızda O'nun izi var. Millete ait olan egemenliğe, Cumhuriyet'imizin değerlerine ilelebet sahip çıkacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

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