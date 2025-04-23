BIST 9.312
DOLAR 38,27
EURO 43,65
ALTIN 4.063,33
HABER /  SPOR

Luca Doncic sahne aldı Lakers seriyi 1-1'e getirdi

Luca Doncic sahne aldı Lakers seriyi 1-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves'u 94-85 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Luka Doncic, 31 sayı, 12 ribauntla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Abone ol

NBA'de ilk tur play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı üçüncü sırada bitiren Lakers'ın konferans 6'ncısı Timberwolves'u ağırladığı mücadelede Luka Doncic, 31 sayı, 12 ribaunt, 9 asist ve LeBron James 21 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarları oldu.

Timberwolves'ta ise Julius Randle'ın 27 sayı, 6 asist ve Anthony Edwards'ın 25 sayı, 6 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Thunder zorlanmadı

Batı Konferansı'nı zirvede tamamlayan Oklahoma City Thunder, 8. sıradan play-off'lara giren Memphis Grizzlies'i 118-99 mağlup ederek seriyi 2-0'a taşıdı.

Ev sahibi Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 27 sayı, 8 ribaunt, Jalen Williams 24 sayı, 6 ribaunt ve Chet Holmgren 20 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Grizzlies'te ise Jaren Jackson Jr'ın 26 sayı, 6 ribaunt ve Ja Morant'in 23 sayı, 6 asistlik katkısı, yenilgiyi engelleyemedi.

Pacers evinde 2'de 2 yaptı

Doğu Konferansı'nı 4. basamakta bitiren Indiana Pacers, 5. sırayı alan Milwaukee Bucks'ı 123-115 yenerek seride 2-0 üstünlük yakaladı.

Pacers'ta Pascal Siakam 24 sayı, 11 ribaunt ve Tyrese Haliburton 21 sayı, 12 asistle mücadele etti.

Konuk takım Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 18 ribaunt, 7 asist ve Bobby Portis 28 sayı, 12 ribaunt üretti.

ÖNCEKİ HABERLER
Spor camiasından "23 Nisan" mesajları: "Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor"
Spor camiasından "23 Nisan" mesajları: "Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor"
Bakan Uraloğlu açıkladı: Suriye'ye internet desteği sağlanacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Suriye'ye internet desteği sağlanacak
CHP Genel Başkanı Özel'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özel'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı
Akaryakıtta tabela değişti: Motorine yeni zam geldi, güncel fiyatlar
Akaryakıtta tabela değişti: Motorine yeni zam geldi, güncel fiyatlar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi
Çin'de 10 yaşındaki Japon çocuğu öldüren kişi idam edildi
Çin'de 10 yaşındaki Japon çocuğu öldüren kişi idam edildi
Sürücüler dikkat! Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sürücüler dikkat! Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Donald Trump'tan geri adım! Yeni Çin açıklaması sonrası altın fiyatları düşüşe geçti
Donald Trump'tan geri adım! Yeni Çin açıklaması sonrası altın fiyatları düşüşe geçti
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Bugün toplu taşıma ücretsiz
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Bugün toplu taşıma ücretsiz
Bakan Yerlikaya'dan 23 Nisan mesajı: Çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya'dan 23 Nisan mesajı: Çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 23 Nisan mesajı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 23 Nisan mesajı
Partisinden ayrıldı, kararını sosyal medyadan duyurdu!
Partisinden ayrıldı, kararını sosyal medyadan duyurdu!