Spor camiasından "23 Nisan" mesajları: "Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor"

Spor kulüpleri ve federasyonlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayınladı.

Abone ol

TBMM’nin açılışının 105’inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başta olmak üzere spor kulüpleri sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu:

“Milli egemenliğimizin sembolü, istikbâl mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

23 Nisan 1920'de açılan Meclisimiz, vatanımızın işgal altında ve karanlık günlerde bağımsızlık ateşini yakmış; kahraman ordumuz, halkımızdan aldığı güçle tarihe altın harflerle yazılan zaferlere imza atmıştır. Millet egemenliğinin hayata geçirildiği 23 Nisan tarihi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bağımsızlık meşalesini sonsuza kadar taşıyacak çocuklarımıza ve dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu vesileyle başta İstiklâl Harbimizin Başkomutanı, TBMM'nin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için toprağa düşen şehitlerimizi, gazilerimizi ve her türlü fedakârlığı yapan büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Ülkemizin ve futbolumuzun da geleceği sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz.”

Türkiye Voleybol Federasyonu:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!”

Beşiktaş:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

Fenerbahçe:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yıl dönümünü ve umut dolu geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Sonsuz Atatürk sevgisiyle dolu nice 23 Nisan’lara!”

Galatasaray:

“Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesiyle 105 yıl önce TBMM’nin açılışını yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!”

Trabzonspor:

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

Başakşehir:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.”

Kayserispor:

“Bir gülüşüyle yarınlara umut olan çocuklarımıza... İnanın güzel günler göreceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.”

Alanyaspor:

“ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!”

Sivasspor:

“Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.”

Antalyaspor:

“Bugün 23Nisan, hep neşeyle doluyor insan! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.”

Göztepe:

“Bugün 23 Nisan 2025 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılı! Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

Adana Demirspor:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde, umutlarımızı, neşemizi ve bağımsızlık sevdamızı bir kez daha paylaşıyoruz.”

Gaziantep FK:

“105 yıl önce ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek millet iradesini esas alan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, onun tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.”

Çaykur Rizespor:

“ ‘Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor.’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!”

Bodrum FK:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü gurur ve coşku ile kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yolda ilerleyerek daha güçlü yarınlar inşa edeceğine olan inancımız tamdır. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

Hatayspor:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”

Konyaspor:

“Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir ikbal ışığısınız..."

Bağımsızlığımızın sembolü Gazi Meclisimizin kuruluşunun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”

Kasımpaşa:

“Geleceğimiz, umutlarımız ve güvencemiz olan çocuklarımıza Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”