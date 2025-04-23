SunExpress 2025'te 16,8 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Kovid-19 salgını öncesi döneme göre, bu yıl koltuk kapasitesini yaklaşık iki katına çıkararak 16,8 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

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Şirketin İstanbul'da düzenlenen yıllık basın değerlendirme toplantısı, SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, geçen yıl yüzde 86'lık doluluk oranıyla yaklaşık 15 milyon yolcu taşıyan SunExpress, gelirini bir önceki yıla göre yüzde 23 artırarak 2,2 milyar avroya çıkardı.

Şirket, 2025 yaz sezonunda uçuş ağına 15 yeni dış hat rotası ekleyerek büyümesini sürdürecek. Ayrıca SunExpress, koltuk kapasitesini salgın öncesi döneme göre yaklaşık iki katına çıkarırken, bu yıl 16,8 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

Almanca konuşulan ülkeler (DACH bölgesi) ile Türkiye arasında en yüksek sayıda bağlantıyı sunan SunExpress, bu yıl uçuş frekanslarını daha da artırarak gelecek yaz döneminde Düsseldorf'tan günde 7, Köln'den 6, Berlin'den ise 5 adede kadar Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya uçuş gerçekleştirecek.

SunExpress ayrıca Antalya'dan Amman'a başlattığı uçuşların yanı sıra devam eden Dubai, Maskat, Bahreyn, Beyrut ve Kahire uçuşlarıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

'2025 yaz sezonu bizim için güçlü başladı'

Toplantıda konuşan SunExpress CEO'su Kownatzki, güçlü finansal performansları, verimli operasyonları ve yolcularına sundukları yüksek kaliteli hizmet sayesinde çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Kownatzki, 2024'te hem kapasite hem de filo açısından rekor büyüme gerçekleştirirken, şirket tarihinin en yüksek gelirine ve karına ulaştıklarını dile getirerek, '4 binin üzerinde çalışanımızla yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdik. Bu sene sektörde 35. yılımızı kutlarken, ülke turizmine, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya ve değer yaratmaya kararlılıkla devam ediyoruz.' dedi.

Türkiye'nin, 64 milyon turisti ağırlama hedefi olduğunu anımsatan Kownatzki, şunları kaydetti:

'Türkiye, Avrupa turizm pazarında yükselişini sürdürüyor. SunExpress olarak 2025 yazında 85 uçaklık filomuzla 35 ülkede, 237 rotada hizmet vereceğiz. 2025 yaz sezonu bizim için güçlü başladı. Yılın ikinci çeyreği için erken rezervasyon oranımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 artmış durumda. Bunun yanı sıra yaz sonrası döneme de ilginin arttığını görüyoruz. Bu, Türkiye için deniz ve güneş tatilinin ötesinde kültür, tarih, gastronomi ve spor gibi farklı turizm türlerine yönelik de talebin olduğunu gösteriyor.'

Şirketin, DACH bölgesinde odağının süreceğini vurgulayan Kownatzki, 'Almanya, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı bakımından başı çeken ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıl Almanya'dan Türkiye'ye seyahat eden 6,6 milyon yolcunun yarısından fazlasının SunExpress'i tercih etmesi bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı.' diye konuştu.

Bu kapsamda özellikle Türk Rivierası'na olan uçuşlar için frekans artışı yaptıklarını aktaran Kownatzki, bunun yanı sıra Almanya'dan Kayseri ve Bursa gibi Anadolu şehirlerine başlattıkları yeni dış hat rotalarıyla aile ve arkadaşları buluşturmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kownatzki, SunExpress'in son dönemde Birleşik Krallık'ta hızlı büyüdüğünü dile getirerek, 2022'den bu yana koltuk kapasitelerini dört katına çıkardıklarını söyledi.

Max Kownatzki, 2022'de uçuş ağlarında 5 havalimanı bulunurken, şu an Birleşik Krallık genelinde 11 havalimanında hizmet verdiklerine dikkati çekerek, 'Glasgow ve Liverpool havalimanları bu yaz ağımıza eklenen yeni havalimanları oldu.' dedi.

'Barış anlaşması olursa, Ukrayna yeni bir pazar olabilir'

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kownatzki, yaz mevsiminin hala ana sezonları olduğunu, kıştan kışa çift haneli, yüzde 10'un üzerinde bir artış gördüklerini ve talepte bir azalma yaşamadıklarını kaydetti.

Savaş öncesinde de Rusya ve Ukrayna'ya uçmadıklarına işaret eden Kownatzki, 'Bu yüzden operasyonel veya ticari açıdan etkilenmedik. İleride bir barış anlaşması olursa, Ukrayna yeni bir pazar olabilir. Suriye için de aynı şekilde düşünüyorum. İki örnekte de kriz değil, fırsat görüyorum ve her şeyi yakından takip ediyoruz.' şeklinde konuştu.

Kownatzki, Suriye'nin 'çekici bir destinasyon' olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

'Eğer bu pazar açılıyorsa, bunun çok iyi bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Sadece Suriye gibi politik olarak açılan pazarlara girmiyoruz, örneğin Umman'dan Türkiye'deki Karadeniz'e kadar önemli bir büyüme gördük. İngiltere'nin büyüme hikayesini hatırlarsanız 2022 yazındaydı ve 300 bin koltuktan 1,6 milyon koltuğa çıktık. Genel olarak, hala yeni pazarlara girilebilecek yerler var ve kesinlikle Suriye'nin bunlardan biri olduğunu düşünüyorum.'