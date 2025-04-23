BIST 9.312
DOLAR 38,27
EURO 43,67
ALTIN 4.080,89
HABER /  GÜNCEL

DEM Parti, Adalet Bakanı ile yarın görüşecek

DEM Parti, Adalet Bakanı ile yarın görüşecek

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle ertelenen DEM Parti–Adalet Bakanlığı görüşmesi 24 Nisan’da gerçekleşecek. Görüşmenin saati henüz netleşmezken DEM Parti heyetinde, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ve Öztürk Türkdoğan yer alacak.

Abone ol

DEM Parti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında, geçtiğimiz hafta yapılması planlanan ancak Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle ertelenen görüşme yarın Ankara’da gerçekleşecek.

Görüşmede, DEM Parti Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile partinin Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan yer alacak.

18 Nisan’da yapılması planlanan görüşmeye, Önder’in rahatsızlığı ve tedavi süreci nedeniyle katılım sağlanamamıştı. Bu nedenle, Pervin Buldan’ın gelen ziyaretçileri karşılaması ve Önder’in sağlık durumu gözetilerek heyette değişikliğe gidildi.

Adalet Bakanlığı’nda gerçekleşecek görüşmenin saati henüz netleşmiş değil.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB'ye yolsuzluk soruşturması! İş insanından 1 milyor dolar rüşvet iddiası
İBB'ye yolsuzluk soruşturması! İş insanından 1 milyor dolar rüşvet iddiası
Sırrı Süreyya Önder ne zaman uyandırılacak? Sağlık durumu hakkında son açıklama
Sırrı Süreyya Önder ne zaman uyandırılacak? Sağlık durumu hakkında son açıklama
Anadolu Efes Panathinaikos'a son çeyrekte teslim oldu
Anadolu Efes Panathinaikos'a son çeyrekte teslim oldu
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçında hata yapmadı
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçında hata yapmadı
Uzmanlardan 23 Nisan'da sağlık vurgusu! Çocuklar için bayram reçetesi
Uzmanlardan 23 Nisan'da sağlık vurgusu! Çocuklar için bayram reçetesi
Luca Doncic sahne aldı Lakers seriyi 1-1'e getirdi
Luca Doncic sahne aldı Lakers seriyi 1-1'e getirdi
Spor camiasından "23 Nisan" mesajları: "Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor"
Spor camiasından "23 Nisan" mesajları: "Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor"
Bakan Uraloğlu açıkladı: Suriye'ye internet desteği sağlanacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Suriye'ye internet desteği sağlanacak
CHP Genel Başkanı Özel'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özel'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı
Akaryakıtta tabela değişti: Motorine yeni zam geldi, güncel fiyatlar
Akaryakıtta tabela değişti: Motorine yeni zam geldi, güncel fiyatlar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi
Çin'de 10 yaşındaki Japon çocuğu öldüren kişi idam edildi
Çin'de 10 yaşındaki Japon çocuğu öldüren kişi idam edildi