DEM Parti, Adalet Bakanı ile yarın görüşecek

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle ertelenen DEM Parti–Adalet Bakanlığı görüşmesi 24 Nisan’da gerçekleşecek. Görüşmenin saati henüz netleşmezken DEM Parti heyetinde, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ve Öztürk Türkdoğan yer alacak.

Abone ol

DEM Parti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında, geçtiğimiz hafta yapılması planlanan ancak Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle ertelenen görüşme yarın Ankara’da gerçekleşecek.

Görüşmede, DEM Parti Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile partinin Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan yer alacak.

18 Nisan’da yapılması planlanan görüşmeye, Önder’in rahatsızlığı ve tedavi süreci nedeniyle katılım sağlanamamıştı. Bu nedenle, Pervin Buldan’ın gelen ziyaretçileri karşılaması ve Önder’in sağlık durumu gözetilerek heyette değişikliğe gidildi.

Adalet Bakanlığı’nda gerçekleşecek görüşmenin saati henüz netleşmiş değil.