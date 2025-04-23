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Antalya'da izinsiz dron uçuran gence rekor ceza geldi!

Antalya'da izinsiz dron uçuran gence rekor ceza geldi!

Manavgat’ta Kavaklı Mahallesinde bulunan Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı çevresinde dron ile çekim yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada, yasak bölgede dron uçurarak çekim yaptığı belirlenen Ö.A. isimli genci yakalayan ekipler, izinsiz dron uçurduğu belirlenen şahıs hakkında 2920 sayılı sivil havacılık kanununa muhalefetten 86 bin 388 TL cezai işlem uygulanırken dronuna el konuldu.

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Manavgat’ta yasak bölgede izinsiz olarak dron uçuran gence 86 bin 388 TL cezai işlem uygulanırken dronuna el konuldu.

Manavgat’ta Kavaklı Mahallesinde bulunan Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı çevresinde dron ile çekim yapıldığı ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmada bir kişi yakalandı.

Yasak bölgede dron uçurarak çekim yaptığı belirlenen Ö.A. isimli genci yakalayan ekipler, izinsiz dron uçurduğu belirlenen şahıs hakkında 2920 sayılı sivil havacılık kanununa muhalefetten 86 bin 388 TL cezai işlem uygulanırken dronuna el konuldu.

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