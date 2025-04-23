İstanbul depremi kaç şiddetinde! İstanbul çok fena sallandı Kandilli ve Afad

İSTANBUL'da saat 12.49'da meydana gelen deprem herkesi çok korkuttu. AFAD depremin 6.2 büyüklüğünde olduğunu, Kandilli ise 6.1 büyüklüğünde kaydedildiğini son dakika mesajıyla duyurdu. İstanbul'u sokağa döken bu büyük depremle birlikte Silivri ve Büyükçekmece merkezli toplam 5 deprem kayıtlara geçti. İstanbul'daki deprem serisi saat 12.13'te 3.9 büyüklüğündeki depremle başladı ve sırasıyla 6.2, 4.4, 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde depremler oldu.

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İSTANBUL'da arka arkaya 5 deprem kaydedildi. Yürekleri ağıza getiren depremlerin en büyüğü saat 12.49'da meydana geldi. Orta büyüklükteki bu depremi AFAD 6.2 büyüklüğünde olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 6.1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Orta büyüklükteki deprem tüm İstanbul halkını sokaklara dökerken depremin merkez üssüne dair detaylar da geldi.

6.2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine orta büyüklükteki depremin merkez üssü Marmara denizi ve Silivri... 6.92 km derinlikte meydana gelen deprem saat 12.49'da kayıtlara geçti.

2 dakika sonra İkinci deprem Büyükçekmece merkezli

Saat 12.49'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece merkezli bir deprem daha oldu. Saat 12.51'de kayıtlara geçen bu deprem ise 4.4 büyüklüğündeydi.

Saat 13.02'de 2 deprem daha

Saat 12.51'deki depremden 9 dakika sonra bir dakika içinde 2 deprem daha oldu. Bu depremler de Büyükçekmece merkezliydi ve Marmara Denizi'nde kaydedilmişti. Depremlerden ilkinin büyüklüğü 4.9 ikincisinin 4.5 olduğu açıklandı.

İlk deprem Saat 12.13'te oldu, öncü müydü?

İstanbul'u sokağa döken deprem serisi saat 12.13'te başladı. Marmara Denizi Silivri merkezli deprem 3.9 büyüklüğündeydi. Bu depremin ardından 6.2 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntı geldi. Ardından da sırasıyla 4.4 ve 4.9 büyüklüğünde depremler kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklama

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."