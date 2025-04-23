BIST 9.312
DOLAR 38,29
EURO 43,72
ALTIN 4.105,78
HABER /  GÜNCEL

AJet'ten çocuklara 23 Nisan'da yüzde 50 indirim kampanyası

AJet'ten çocuklara 23 Nisan'da yüzde 50 indirim kampanyası

AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için alınan biletlerde çocuk yolculara yüzde 50 indirim uygulayacak.

Abone ol

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara özel bir kampanyayla kutluyor.

Bugün, AJet mobil uygulamasından 2-11 yaş arasındaki çocuklar için "AJET0423" indirim koduyla alınan biletler, yüzde 50 indirimli olacak. İndirimli biletler, 23 Nisan-5 Haziran tarihleri arasındaki tüm uçuşlarda kullanılabilecek.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla konforlu seyahat deneyimi sunan AJet, yurt içinde 41, yurt dışında ise 32 ülkede 57 destinasyon olmak üzere toplam 98 noktaya seferler düzenliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hac ibadeti için hazırlananlar dikkat! Vizesiz gidenler hayati risk altında
Hac ibadeti için hazırlananlar dikkat! Vizesiz gidenler hayati risk altında
Bakan Uraloğlu'ndan 23 Nisan'da sağlanan ücretsiz ulaşım imkanına ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan 23 Nisan'da sağlanan ücretsiz ulaşım imkanına ilişkin açıklama
Antalya'da izinsiz dron uçuran gence rekor ceza geldi!
Antalya'da izinsiz dron uçuran gence rekor ceza geldi!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Afyonkarahisar'da feci kaza! Tır otomobile çarptı
Afyonkarahisar'da feci kaza! Tır otomobile çarptı
Lexus yeni nesil ES modelini Çin'de tanıttı
Lexus yeni nesil ES modelini Çin'de tanıttı
Adana'da sulama kanalına uçan tır sürücüsünün zor anları
Adana'da sulama kanalına uçan tır sürücüsünün zor anları
SunExpress 2025'te 16,8 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor
SunExpress 2025'te 16,8 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor
Azerbaycan ile Çin arasında kapsamlı stratejik ortaklık bildirisi imzalandı
Azerbaycan ile Çin arasında kapsamlı stratejik ortaklık bildirisi imzalandı
Türkiye Sigorta'dan ilk çeyrekte 8 milyar liradan fazla net kar
Türkiye Sigorta'dan ilk çeyrekte 8 milyar liradan fazla net kar
Zelenski'ye son teklif: Madde madde Ukrayna'nın alacakları
Zelenski'ye son teklif: Madde madde Ukrayna'nın alacakları
Van'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü açıkladı!
Van'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü açıkladı!