İstanbul'da peş peşe deprem! 6.2'lik deprem çok korkuttu, vatandaşlar sokaklara döküldü
İstanbul'da en büyüğü 6.2 olmak üzere peş peşe 5 deprem oldu. Depremler nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı. Sokaklara dökülen vatandaşlardan bazıları gözyaşları içerisinde yakınlarına telefonla ulaşmaya çalıştı. İşte sokaklardan gelen ilk görüntüler...
İstanbul'da saat 12:13'te yaşanan 3.9 şiddetindeki depremin ardından sırasıyla 6.2, 4.4, 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa dökülerek telefonlara sarıldı. Neredeyse herkes yakınlarından haber almaya çalıştı. Bazı vatandaşlar korkuyu bir süre üzerlerinden atamazken, gözyaşlarına boğuldu.
Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı. Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne geldi.
Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.