TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Misakımilli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, şunları yazdı: "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Aziz Atatürk; 23 Nisan 1920'de, aziz milletimizin tüm zorluklara büyük bir diriliş ruhu ve bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden o büyük Meclis, bugün 105. yılında aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.