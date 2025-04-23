TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı bayram dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Törende, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Celal Adan ve Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Ali Murat Nas, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile TBMM idari personeli yer aldı.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
Misakımilli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, şunları yazdı: "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Aziz Atatürk; 23 Nisan 1920'de, aziz milletimizin tüm zorluklara büyük bir diriliş ruhu ve bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden o büyük Meclis, bugün 105. yılında aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.