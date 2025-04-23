Ali Yerlikaya'dan, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını duyurdu.

Abone ol

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."