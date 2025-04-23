BIST 9.312
DOLAR 38,29
EURO 43,66
ALTIN 4.097,85
HABER /  GÜNCEL

Bakan Murat Kurum depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor

Bakan Murat Kurum depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket ettiğini bildirdi.

Abone ol

Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklama, şunları kaydetti: "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor. Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da peş peşe deprem! 6.2'lik deprem çok korkuttu, vatandaşlar sokaklara döküldü
Foto Galeri İstanbul'da peş peşe deprem! 6.2'lik deprem çok korkuttu, vatandaşlar sokaklara döküldü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan İstanbul depremi sonrası ilk açıklama
Erdoğan'dan İstanbul depremi sonrası ilk açıklama
İstanbul'da deprem anı Boğaz'da böyle görüntülendi! Dalgalar oluştu
İstanbul'da deprem anı Boğaz'da böyle görüntülendi! Dalgalar oluştu
Naci Görür 'Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor' dedi 36 dakika sonra şiddetli deprem oldu
Naci Görür 'Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor' dedi 36 dakika sonra şiddetli deprem oldu
Ali Yerlikaya'dan, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Ali Yerlikaya'dan, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
İstanbul depremi kaç şiddetinde! İstanbul çok fena sallandı Kandilli ve Afad
İstanbul depremi kaç şiddetinde! İstanbul çok fena sallandı Kandilli ve Afad
İstanbul Silivri'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
İstanbul Silivri'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
AJet'ten çocuklara 23 Nisan'da yüzde 50 indirim kampanyası
AJet'ten çocuklara 23 Nisan'da yüzde 50 indirim kampanyası
Hac ibadeti için hazırlananlar dikkat! Vizesiz gidenler hayati risk altında
Hac ibadeti için hazırlananlar dikkat! Vizesiz gidenler hayati risk altında
Bakan Uraloğlu'ndan 23 Nisan'da sağlanan ücretsiz ulaşım imkanına ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan 23 Nisan'da sağlanan ücretsiz ulaşım imkanına ilişkin açıklama
Antalya'da izinsiz dron uçuran gence rekor ceza geldi!
Antalya'da izinsiz dron uçuran gence rekor ceza geldi!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Afyonkarahisar'da feci kaza! Tır otomobile çarptı
Afyonkarahisar'da feci kaza! Tır otomobile çarptı