İstanbul'da deprem anı Boğaz'da böyle görüntülendi! Dalgalar oluştu

İstanbul'da peş peşe yaşanan depremler korku yarattı. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anı Boğaz'da böyle görüntülendi. 6.2 İstanbul depremi sonrası denizdeki dalgalar sosyal medyada da paylaştı.

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23 Nisan'da İstanbul merkezli bir deprem yaşandı. AFAD'a göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İstanbul'da peş peşe yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar panik yaşadı. Çevre illerde de hissedilen depremden hemen sonrasında Boğaz'da oluşan dalgalar kameralara yansıdı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yatığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."