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 İstanbul sallanmaya devam ediyor

 İstanbul sallanmaya devam ediyor

Marmara Denizi’nde 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar sürüyor. Kandilli Rasathanesi, saat 14.12’de 3.5 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Derinliği 20.7 kilometre olan sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi olarak açıklandı.

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Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Kandilli Rasathanesi, bugün saat 14.12’de Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 20.7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının merkez üssünü Marmara Denizi olarak duyuruldu.

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