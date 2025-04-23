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İstanbul merkezli deprem çevre illerde de hissedildi!

İstanbul merkezli deprem çevre illerde de hissedildi!

AFAD, saat 12.49'da merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının hissedildiği İzmir'de bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Şiddetli sarsıntı, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

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AFAD, saat 12.49'da merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Sarsıntının hissedildiği Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hissedilen deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu, o anlar kameralara yansıdı.

Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı. Kimi bina önlerinde toplanırken, kimileri panikle açık alanlara yöneldi. Yaşananlar vatandaşların cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

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