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İstanbul depremi sonrası İstanbul Sağlık Müdürü Güner'den açıklama

İstanbul depremi sonrası İstanbul Sağlık Müdürü Güner'den açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize ve hastanelerimize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. UMKE ekiplerimiz, hastanelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında olup süreci yakından takip etmektedir." ifadesini kullandı.

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Güner, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Güner, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize ve hastanelerimize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. UMKE ekiplerimiz, hastanelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında olup süreci yakından takip etmektedir. Ayrıca İstanbul'daki depremin ardından Valimiz Sayın Davut Gül'ün başkanlığında AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası kurulmuştur."

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