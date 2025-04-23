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İstanbul'da yeniden deprem olur mu? Ünlü profesörden uyarı

İstanbul'da yeniden deprem olur mu? Ünlü profesörden uyarı

İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar "İstanbul'da yeniden deprem olur mu?" sorusunun yanıtını merak ederken; açıklama Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz'den geldi.

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İstanbul'da bugün 6.2 büyüklüğünde yaşanan depremle birlikte artçılar devam etti. Depremin merkez üssü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Silivri açıkları olarak açıklanırken; ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Peki depremler devam eder mi?

UZMANLARDAN ARTÇI UYARISI

Depremin hemen ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bu tür sarsıntıların ardından artçıların gelmesinin olağan olduğunu belirten Tüysüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

Depremden önce 3,9 büyüklüğünde bir öncü sarsıntı yaşandı. 5 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Daha büyük bir deprem ihtimali şu aşamada düşük. Önümüzdeki saat ve günlerde bölgedeki sismik hareketlilik yakından izlenmeli.

"TEDBİR ELDEN BIRAKILMAMALI"

Uzmanlar, Marmara Bölgesi’nin deprem riski taşıyan bir alan olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara soğukkanlı olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri yönünde çağrı yaptı. Yetkililer ise şu an için olumsuz bir durum olmadığını, ancak gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.

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