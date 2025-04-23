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İstanbul'da yaşlı adam depremden kaçmak istedi, ağır yaralandı!

İstanbul'da yaşlı adam depremden kaçmak istedi, ağır yaralandı!

İstanbul'da 6.2 depreme evinde yakalanan 79 yaşındaki Muharrem Şenyüz kaçmaya çalıştığı sırada düştü. Kafasını duvara çarpan yaşlı adam ağır yaralandı.

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Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Sultanmurat Caddesi'nde oturan Muharrem Şenyüz, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında kaçmaya çalışırken yere düştü.

Kafasını duvara çarparak ağır yaralanan Şenyüz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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