Fethiye'de düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu hayatını kaybetti.

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Amatör pilotluk belgesi bulunduğu belirtilen Tevfik Tek (29) arkadaşı Mehmet Buğra Silen (22) ile yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı. Bin 900 metredeki pistten atlayış yapan ikili, henüz belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Silen'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kurtarma ekiplerince bulunduğu alandan ambulansa taşınan Tek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.