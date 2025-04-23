BIST 9.312
DOLAR 38,28
EURO 43,73
ALTIN 4.096,00
HABER /  GÜNCEL

Bugün olan deprem büyük İstanbul depreminin öncüsü mü? Celal Şengör diyor ki...

Bugün olan deprem büyük İstanbul depreminin öncüsü mü? Celal Şengör diyor ki...

İSTANBUL'da saat 12.13'te başlayıp arka arkaya gelen depremler büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Prof. Celal Şengör bu depremler öncü olabilir diyor.

Abone ol

İstanbul'da en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda 6 deprem yaşandı. Depremden sonra açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüsü olabilir" dedi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık Prof. Dr. Celal Şengör ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Işık’ın paylaşımına göre Şengör şunları söyledi:

-“6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir.

-Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz".

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Astrolog Nihan Urel 24 saat önceden depremi bildi! Kimdir bu Nihan Urel işte kahaneti
Foto Galeri Astrolog Nihan Urel 24 saat önceden depremi bildi! Kimdir bu Nihan Urel işte kahaneti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Naci Görür ne dediyse çıktı İstanbul depremi için zamanımız bitti bu sarsıntı...
Naci Görür ne dediyse çıktı İstanbul depremi için zamanımız bitti bu sarsıntı...
 İstanbul sallanmaya devam ediyor
 İstanbul sallanmaya devam ediyor
İstanbul açıklarındaki depremde, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak da sallandı
İstanbul açıklarındaki depremde, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak da sallandı
İstanbul merkezli deprem çevre illerde de hissedildi!
İstanbul merkezli deprem çevre illerde de hissedildi!
Fethiye'de düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu öldü
Fethiye'de düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu öldü
Metro İstanbul'dan 6.2'lik deprem açıklaması
Metro İstanbul'dan 6.2'lik deprem açıklaması
İstanbul depremi sonrası İstanbul Sağlık Müdürü Güner'den açıklama
İstanbul depremi sonrası İstanbul Sağlık Müdürü Güner'den açıklama
İstanbul'da yaşlı adam depremden kaçmak istedi, ağır yaralandı!
İstanbul'da yaşlı adam depremden kaçmak istedi, ağır yaralandı!
İstanbul'da yeniden deprem olur mu? Ünlü profesörden uyarı
İstanbul'da yeniden deprem olur mu? Ünlü profesörden uyarı
İstanbul'da deprem sonrası GSM operatörleri çöktü!
İstanbul'da deprem sonrası GSM operatörleri çöktü!
Bakan Murat Kurum depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor
Bakan Murat Kurum depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor
Erdoğan'dan İstanbul depremi sonrası ilk açıklama
Erdoğan'dan İstanbul depremi sonrası ilk açıklama