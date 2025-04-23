Bugün olan deprem büyük İstanbul depreminin öncüsü mü? Celal Şengör diyor ki...

İSTANBUL'da saat 12.13'te başlayıp arka arkaya gelen depremler büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Prof. Celal Şengör bu depremler öncü olabilir diyor.

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İstanbul'da en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda 6 deprem yaşandı. Depremden sonra açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüsü olabilir" dedi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık Prof. Dr. Celal Şengör ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Işık’ın paylaşımına göre Şengör şunları söyledi:



-“6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir.

-Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz".