Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest kaldıktan sonraki ilk sözleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman S, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Osman S. "Türkiye'ye selam olsun. Devlet büyüklerimin ellerinden öperim" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman S. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İfadesinde "Kılıçdaroğlu'na yumruk attığım için çok pişmanım" diyen Osman S. devlet büyüklerine selam gönderdi.
AK Parti Etimesgut Belediye Başkan Aday Adayı Önder Gökçekaya, Osman S.'yi ziyaret ettikten sonra resmi hesabından bir video paylaştı.
"Devlet büyüklerime selam ediyorum''
Gökçekaya, videoda Osman S.'ye de söz verdi. Devlet büyüklerine seslenen Osman S. "Türkiye'ye selam olsun. Devlet büyüklerine selam ediyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepsine başarılar dilerim" dedi.
Serbest bırakıldı
Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Osman S., savcı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Osman S., dün adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.
Osman Sarıgün'ün Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı görüntüler;