Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Demir için savcı bakın ne kadar ceza istedi

İSTANBUL Beykoz'da karıştığı trafik kazası ile gündeme gelen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir için savcı istediği cezayı açıkladı. Savcılık Fatma Zehra Kınık için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Fatma Zehra Kınık, kazadan sonra asli kusurlu olmasına rağmen hiç tutuklanmamıştı ve bu durum kamuoyunda tepki çekmişti.

Abone ol

İSTANBUL Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada yargılanan sanık Fatma Zehra Kınık Demir'in "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

17 yaşındaki genç öldü

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada Cumhuriyet Savcısı Semih Duman, celse arası mütalaasını açıkladı. Mütalaada, yargılamaya konu olan olayda, sanık sürücü Fatma Zehra Kınık Demir'in sevk ve idaresindeki otomobille tali yolda gitmek isterken ana yolda seyir halinde bulunan suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö'nün sevk ve idaresindeki motosiklete çarptığı, yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Batım Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Kaza nedeniyle yaralanan yayalardan İbrahim Ethem Üstünçelik'in şikayetçi olmadığı, Muammer Kızıl'ın kollukta şikayetçi olduğu fakat kovuşturma aşamasında şikayetinden vazgeçtiği mütalaada yer aldı.

Fatma Zehra Kınık kural ihlali yaptı

Mütalaada, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tutanağına göre sanık Fatma Zehra Kınık Demir'in, 2918 sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliğince kural ihlali yaptığı ve asli kusurlu olduğunun tespit edildiği, suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö'nün ise kural ihlali yaptığı ve tali kusurlu olduğu belirtildi.

2 yıldan 15 yıla kadar ceza istendi

Bu kapsamda, mütalaada, sanık Fatma Zehra Kınık Demir'in "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması istendi.

Zehra Kınık tutuksuz yargılanınca tepki çekmişti

Kazada kusurlu bulunmasına rağmen Zehra Kınık'ın bugüne kadar tutuklanmamış olması ve tutuksuz yargılama kararı verilmiş olması kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Zehra Kınık yargılama sürecinde yurt dışına da çıkmıştı. Kazada ölen 17 yaşındaki gencin ailesinin avukatı Uysal Uğurlu, "Normalde tutuklu yargılanması gerekirdi. Adliyede işler farklı yürümüş anladığımız kadarıyla. Beykoz Adliyesi’nin bu tutumu konuşulmalı. Adli kusurlu olan Zehra Kınık, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Bu karar bir hukuk faciası. İddianamede de kusurlu olduğu birebir yazıyor." demişti.