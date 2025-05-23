Adana'dan gelen haber şok etti! Belediye temizlik işçisi çaycıyı öldürdü

ADANA'da, belediye temizlik görevlisi 29 yaşındaki Tolga Hiçyakmaz, kavga ettiği çaycıyı öldürdü. Olay temizliğin iyi olmaması sebebiyle çıktı. Tolga Hiçyakmaz, tartıştığı çay ocağı sahibi 60 yaşındaki Hüsamettin Gözaçık'ı bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı Hiçyakmaz, cezaevine gönderildi

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Adana'da iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık (60), 19 Mayıs'ta Seyhan Belediyesinin temizlik personeli Tolga Hiçyakmaz'a (29) sokağın iyi temizlenmediğini söyledi. AA'da yer alan habere göre bunun üzerine çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Hiçyakmaz, çay ocağındaki Gözaçık'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Gözaçık'ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralan Gözaçık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Tolga Hiçyakmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.