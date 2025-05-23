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Migros kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları! Kilo fazla çıkarsa...

Migros kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları! Kilo fazla çıkarsa...

Bu yıl A101 ve ŞOK marketleri kurbanlık satışı yapmıyor. Migros ise geçen yıl olduğu gibi 2025 yılında da kurban satışı yapacak. Migros küçükbaş koyun kurbanlık fiyatı 15 bin 950 lira ile 19 bin 950 lira arasında değişiyor. Büyükbaş hisse fiyatı da 26 bin 950. Peki kilo fiyatına göre ödemede fazla et çıkarsa ne oluyor...

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Migros, Kurban Bayramı'nda İslami usullere uygun ve hijyenik şartlarda kesimi gerçekleştirilen kurbanlıkları evlere kolilerle gönderiyor. Bu yıl için kurban satış fiyatlarını açıklaya Migros, müşterilerine detaylı bilgi verdi. 

Migros kurbanlık fiyatı 2025 yılı büyükbaş ve koyun koç fiyatları! Kilo fazla çıkarsa... - Resim: 0

Küçükbaş kurban fiyatı
Ağırlığı ortalama 30-35 kilogram (kg) ve koli ağırlığı yaklaşık 12-16 kg olan kurbanlık Karaman küçükbaş 15 bin 950 lira, ağırlığı ortalama 38-42 kg ve koli ağırlığı yaklaşık 16-20 kg kurbanlık Kıvırcık küçükbaş 19 bin 950 lira. 

Büyükbaş kurban hisse fiyatı
En fazla 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık ise sakatat içermeden yaklaşık 23-27 kg kemiksiz et olmak üzere 26 bin 950 liradan satışa sunuluyor. 

kurbanlık

Kilo farklı çıkarsa ne oluyor?
Tüm kesimlerde kurbanın yaklaşık ağırlığı müşterinin bilgisi dahilinde olup, kurbanlığın kilosunun belirtilen miktardan fazla olması durumunda, fazla olan miktar aynı paket içerisinde teslim ediliyor. 

Büyükbaş kurbanlıklar en fazla 7 hisse olacak şekilde eşit parçalar halinde sakatat içermeden kemiksiz şekilde paketlenirken, kurbanlık kıvırcık küçükbaş ve Karaman küçükbaşlar koli içinde 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı olacak şekilde hazırlanıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kurbanlık fiyatları 2025 yılında koyun hesaplı büyükbaş pahalı Migros ve CarrefourSa fiyatı ise...
Foto Galeri Kurbanlık fiyatları 2025 yılında koyun hesaplı büyükbaş pahalı Migros ve CarrefourSa fiyatı ise... Galeriye Gözat
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