Uçaklarda ayakta yolculuk dönemi başlıyor! Takvim netleşti

Avrupa'da bazı havayolu şirketleri, hem yolcu kapasitesini arttırmak hem de maliyeti azalmak için ayakta yolculuk dönemini hizmete sunmayı planlıyor. Firmanın tasarladığı dik koltuklar ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. İşte uçaklarda ayakta yolculuk döneminin başlayacağı tarih...

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Havayolu şirketleri yolcu kapasitesini artırmak için yeni yöntemler denemeye devam ediyor. Avrupa'da bazı havayolu şirketlerinin uçaklara daha fazla yolcu sığdırabilmek ayakta yolcu dönemine geçmeyi planladıkları ortaya çıktı. 'Skyrider 2.0' adı verilen ve yolcuların ayakta sayılabilecek pozisyonda seyahat etmesi için koltuklar tasarlandı.

Ayakta yolculuk dönemi

İtalyan firması Aviointeriors tarafından sistem sayesinde hem maliyet düşecek hem de yolcu kapasitesi artmış olacak. Yolcu kapasitesini yüzde 20 oranında arttırmayı planlayan bu sistem sayesinde daha ucuza bilet satabileceği savunuluyor. Sosyal medyada gündeme oturan koltuk tasarımı ise 'insanlık dışı' ve 'konforsuz' olarak nitelendirirken, bazıları da olumlu bir adım olarak yorumladı. Ayakta yolculuk döneminin ise 2026 yılında hayata geçirilmesi bekleniyor.