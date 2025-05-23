Gazeteci-yazar Akif Emre, vefatının 8. yıl dönümünde anılıyor

Gündemdeki tartışmalardan uzak kalarak hayatını İslam coğrafyasına adayan, Türk-İslam fikir dünyasına ilkeli duruşu ve tavizsiz kişiliğiyle iz bırakan ve "Ümmet coğrafyacısı" olarak anılan gazeteci-yazar Akif Emre, vefatının sekizinci yılında anılıyor.

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Kayseri'de 2 Mart 1957'de dünyaya gelen Akif Emre, ilk ve ortaokulun ardından girdiği Kayseri Endüstri Meslek Lisesi'nden 1975'te mezun oldu. O dönem ismi İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi olan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü 1981'de bitiren Emre, üniversite yıllarında Yeni Devir gazetesinde bölüm editörlüğü yaptı.

Akif Emre, genç yaşına rağmen eğitimin ardından Cahit Zarifoğlu ve Rasim Özdenören'in de aralarında yer aldığı Akabe Yayınları'nda ve Mavera dergisinde İstanbul yöneticiliği görevini yürüttü.

Daha sonra Pakistan İslamabad'daki Quaid-i Azam Üniversitesi'nde master programına başlayan Emre, burada Rusya'nın Afganistan işgalini yakından takip ederek, Afgan direnişinin Burhaneddin Rabbani, Ahmed Şah Mesud ve Gülbeddin Hikmetyar gibi önemli isimleriyle röportajlar yaptı.

Türkiye'ye 1985'te dönen ve Mersin'de kısa dönem askerlik yapan Emre, 1986-1987 yıllarında Seha Neşriyat bünyesindeki İslam Dünyası Ansiklopedisi projesinde yayın yönetmeni, aynı yayınevinin çıkardığı İlim ve Sanat dergisinde de yayın kurulu üyesi olarak görev aldı.

Yayıncılığın ardından televizyonculuğa geçti

Akif Emre, 1988-1991 yıllarında İngiltere'ye giderek Londra'da Tottenham College of Technology'de okutman olarak ders verdi. Aynı zamanda Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda misafir olarak dersleri takip eden Emre, Association of Muslim Writers'ın (Müslüman Yazarlar Birliği) kurucuları arasında yer aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra 1991 ve 1992 yıllarında İnsan Yayınları'nın Genel Yayın Yönetmeni olan Akif Emre, 1993'te Peyami Sanat Merkezi'nin genel koordinatörlüğünü ve danışmanlığını yaptı.

Bilim ve Sanat Vakfı'nda 2 yıl idareci olan ve İslami Sosyal Bilimler dergisinin yayın kurulunda yer alan Emre'nin yazıları ve tercümeleri Yeni Devir, İslam, Kayıtlar ve Dergah dergilerinde yayımlandı.

Yeni Şafak gazetesinin kurucuları arasında yer alan ve 2 yıl yayın yönetmenliğini yapan Akif Emre, 1996'da Kanal 7 Televizyonu'nun dış haberler editörü olarak televizyonculuğa geçti.

Kanal 7'de İslam medeniyetinden izler taşıyan şehirleri konu alan belgesellere imza atan Emre, proje kapsamında Selanik, Üsküp, Filibe, Kudüs ve Saraybosna'yı anlatan belgeseller çekti.

Yeni kurduğu haber sitesinin ofisinde hayatını kaybetti

Küre ve Klasik yayınlarının kurucuları arasında yer alan Emre, 2002-2006 arasında 2 yayınevini yöneterek çok sayıda önemli eseri yayın hayatına kazandırdı. Bu görevi sırasında Bosna Hersek'in kurucu lideri ve önemli İslam düşünürlerinden Aliya İzzetbegoviç'in de eserlerini yayınladı.

Akif Emre, 2006'dan itibaren internet haberciliğine adım attı ve 10 yıl boyunca Dünya Bülteni haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. 2016'da bu görevinden ayrılan Emre, Mayıs 2017'de Haberiyat isimli bir haber sitesi kurdu.

Dürdane Emre ile evli olan ve bu evlilikten Taha, Benginur ve Selçuk adlarında üç çocuğu bulunan Akif Emre, 23 Mayıs 2017 sabahı Haberiyat'ın Beşiktaş'taki ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında vefat etti. Cenazesi, 24 Mayıs 2017'de Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emre'nin, 2017'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaretinde çekilen ve Trump ile birlikte Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Suudi Arabistan Kralı Selman ile dünya küresine el koydukları fotoğrafı konu edinen "Riyad'da bir Marvel filmi" başlıklı son yazısı, vefat ettiği gün yayınlandı.

Gündeminde her zaman İslam coğrafyası olan Akif Emre'nin ani vedası, sadece Türkiye değil Lahor'dan Üsküp'e, Bakü'den Gırnata'ya, Kudüs'ten Saraybosna'ya, Kabil'den İslamabad'a kadar kendisini tanıyanları hüzne boğdu. Emre'nin vefatının ardından başta Balkan ülkeleri olmak üzere birçok İslam şehrinde gıyabi cenaze namazları kılındı.

Hayatını dünya Müslümanlarının yaşadığı coğrafyalara adadı

Endülüs'ten Filistin'e, Balkanlar'dan Pakistan'a kadar geniş bir coğrafyayı kendisine çalışma alanı olarak belirleyen Akif Emre, gençlik yıllarından itibaren bu coğrafyalarda yaşanan her olayla doğrudan ve yakından ilgilendi.

Daha çok dış haberler ve dış politika üzerine çalışmalar yapan Emre, savaş, çatışma ve saldırılardan ziyade söz konusu coğrafyaların tarihi mirası ve kültürleri üzerine gazetecilik yaptı.

Emre, yönettiği tüm haber mecralarında dünya Müslümanlarının hayat tarzını ve kültürünü Türkiye'ye, Türkiye'deki Müslümanları ise dünyaya tanıtmaya çalıştı.

30 yıllık yazarlık hayatında binlerce köşe yazısına imza atan Emre, sağlığında bu yazılarının bir kısmını kitaplaştırdı. Yayına hazırladığı veya planını çıkardığı birçok kitabı ise hala yayımlanmaya devam ediyor.

Eserleri

Akif Emre, "Göstergeler (1997)", "Küreselliğin Fay Hattı (2001)", "İzler (2001)", "Çizgisiz Defter (2016)", "Müstağrip Aydınlar Yüzyılı (2017)", "Aliya (2019)", "Söyleşiler (2019)", "İstanbul'u Yeniden Düşünmek ve Erguvanname (2019)", "Mekanı Paranteze Almadan (2020)" ve "Portreler Kitaplar ve Dergiler (2020)" isimli kitapları kaleme aldı. 2014'te Türkiye Yazarlar Birliğince "Basın Fikir Ödülü"ne layık görüldü.

Yalnızca yazdıklarıyla değil görsel çalışmalarıyla da hafızalarda yerini alan Akif Emre, "Elveda Endülüs: Moriskolar (5 bölüm)", "Osmanlı Şehirleri Saraybosna, Mostar, Üsküp, Selanik (2 Bölüm)", "Kudüs (2 Bölüm)" ve "Mimar Sinan (6 Bölüm)" isimli belgesellere imza attı.