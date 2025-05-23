Kuzey Kore'de yeni savaş gemisi hizmete girme töreni fiyaskoyla sonuçlandı

Kuzey Kore, yeni savaş gemisinin hizmete girme törenindeki "başarısızlık" nedeniyle sorumluların gözaltına alınıp soruşturulacağını duyurdu.

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, 21 Mayıs Çarşamba günü Chongjin Tersanesi'nde 500 tonluk savaş gemisinin, hizmete girme töreninde suya indirilirken kızağından düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ekibi, incelemeler sonucu geminin sancak tarafının çizildiğini ve kıç kısmına bir miktar su girdiğini belirtti.

Ekip, geminin onarımının yaklaşık 10 gün sürebileceğini ifade etti.

İktidardaki İşçi Partisine (WPK) bağlı Askeri Komisyon da soruşturma ekibine, "asla tolere edilemeyecek kazanın nedenini araştırıp sorumluları tespit etmeleri" talimatını verdi.

Komisyon, Chongjin Tersanesi yöneticisinin, kolluk kuvvetleri tarafından çağrıldığını bildirdi.

Kuzey Kore'deki Chongjin Tersanesi'nde 21 Mayıs Çarşamba günü 500 tonluk yeni savaş gemisi, hizmete girme töreninde suya indirilirken kızağından düşmüştü.

Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komutanları dikkatsizlik ve sorumsuzlukla suçlarken olayı "ciddi bir kaza" ve "suç eylemi" olarak nitelendirmişti.

Olayın ardından Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne seyir füzeleri fırlattığını açıklamıştı.