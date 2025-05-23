ABD'de 2 İsrailli diplomatı kim öldürdü Melih Altınok yemin edebilirim ama ispatlayamam dedi

Yazar Melih Altonok, bugünkü yazısında ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişiyi öldürmekle suçlanan Elias Rodriguez'in arkasında MOSSAD'ın olduğunu yazdı.

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ABD'nin başkenti Washington'da 2 İsrailli diplomatın öldürülmesiyle tartışmalar sürüyor.

Adrese teslim mesajların verildiği olaya ilişkin dikkat çeken yazı Sabah yazarı Melih Altınok'tan geldi.

"Trump, Netenyahu'ya arkasını dönmüşken, İspanya'sından İngiltere'sine batı kamuoyu İsrail'e yüklenirken, Tel Aviv hiç olmadığı kadar yalnızken, ABD'nin göbeğinde "evlenmek üzere olan iki genç Yahudi'nin" öldürülmesi kime hizmet eder?" diye soran Altınok, bugünkü yazısında isim vermeden MOSSAD'ı işaret etti:

"Uluslararası toplumun baskısıyla iki gündür su girişine kısmen müsaade edilen Gazze'deki çocuklara hizmet etmediği kesin değil mi?

Evet, elbette elimde bir delil yok ama bu işte malum istihbarat örgütünün parmağı yoksa şaşırırım.

Yoksa anında piyasaya sürülen, saldırıyı Çin destekli radikal sol bir örgütün adı Elias soyadı da Rodrigues olan üyesinin öfkesine yenik düşerek gerçekleştirdiği türünden teorileri daha mı çok aklınıza yatıyor?"

Ne olmuştu?

Yerel polis, 21 Mayıs'ta yerel saatle 21.08'de başkent Washington'ın merkezindeki Yahudi Müzesi'nin dışında bir silahlı saldırı ihbarı almıştı.

Saldırıda ölenlerin İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan İsrail vatandaşı Yaron Lischinsky ve ABD vatandaşı Sarah Milgrim olduğu açıklanmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirmişti.

Basın toplantısında konuşan Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith de saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıklamıştı.

Rodriguez'in gözaltına alındığını aktaran Smith, şüphelinin gözaltına alındıktan sonra "Özgür Filistin" diye bağırdığını ifade etmişti.

Konuya ilişkin kamuoyuna açıklanan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesinde, cinayetin hesaplı ve planlı olduğu belirtilirken, güvenlik kamerası görüntülerinin Rodriguez'in söz konusu 2 kişiye ateş ettiğini gösterdiği kaydedildi.