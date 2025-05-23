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Kocaeli'de kaçak kazıda facia! 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de kaçak kazıda facia! 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Mollafenari Mahallesi’nde makilik alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, kuyuda hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan Temel Sever ile Veysel Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kuyuda bulunan gaz tahliye edildikten sonra ekipler, Sever ile Eroğlu'nun cansız bedenlerini kuyudan çıkardı.

Sever ile Eroğlu'nun cenazeleri, Gebze Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.

Kocaeli'de kaçak kazıda facia! 2 kişi hayatını kaybetti - Resim: 0

Kocaeli'de kaçak kazıda facia! 2 kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

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