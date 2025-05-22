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Putin: Rus ordusu Ukrayna sınırında tampon bölge kuracak

Putin: Rus ordusu Ukrayna sınırında tampon bölge kuracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin sınır bölgelerinde sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürerek, bu tehditlere karşı önlem alınacağını duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da gerçekleştirdiği toplantıda hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna’nın saldırı stratejilerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA ORDUSU, DOĞRUDAN SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR"

Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) “terör eylemleri” gerçekleştirdiğini ileri süren Putin, saldırıların çoğunlukla askeri değil, doğrudan sivilleri hedef aldığını savundu. “Düşman, kasıtlı olarak askeri hedefler yerine ambulanslar, tarım makineleri, evler ve siviller gibi askeri anlamda hiçbir önemi olmayan noktaları vuruyor” diyen Putin, son gelişmelerin bu iddiaları doğrular nitelikte olduğunu kaydetti.

"SINIR BOYUNCA TAMPON BÖLGE OLUŞTURACAĞIZ"

Saldırıların özellikle Rusya’nın batısında yer alan Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde yoğunlaştığını belirten Putin, sınır hattında güvenliğin sağlanması için orduya yeni görevler verildiğini açıkladı:

Sınır boyunca gerekli olan güvenli bir tampon bölgenin oluşturulmasına karar verdik. Silahlı kuvvetlerimiz bu hedef doğrultusunda sahada görev başında.

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