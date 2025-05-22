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X çöktü iddiası! X (Twitter) çöktü mü?

X çöktü iddiası! X (Twitter) çöktü mü?

Popüler sosyal medya uygulaması X'in (Twitter) çöktüğü iddia edildi. Kullanıcılar X'e erişim sağlayamıyor.

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Kullanıcıların "X" adıyla tanınan eski Twitter uygulamasına erişim sağlamakta güçlük çektiği bildirildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, platforma giriş yapamadıklarını ve akışın yenilenmediğini belirterek erişim sorununu gündeme taşıdı.

X ÇÖKTÜ MÜ? KULLANICILAR ŞİKAYET YAĞDIRDI

Anlık paylaşımlarla yaşanan kesintiyi dile getiren kullanıcılar, uygulamaya hem mobil cihazlardan hem de web üzerinden ulaşamadıklarını ifade etti. Şu an için resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun teknik altyapıdan mı yoksa genel bir kesintiden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

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