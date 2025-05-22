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ABD'de yerleşim bölgesine uçak düştü! Çok sayıda ölü var

ABD'de yerleşim bölgesine uçak düştü! Çok sayıda ölü var

ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentinde, "Cessna 550" tipi küçük bir uçak yoğun sis sırasında yerleşim alanına düştü; yaklaşık 15 ev ve birçok araç alev aldı. San Diego İtfaiyesi, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin büyük ölçüde uçaktaki yolcular arasında olduğunu açıkladı; bölgedeki tahliye ve inceleme çalışmaları sürüyor.

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ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde küçük bir uçağın yerleşim yerine düştüğü bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Cessna 550" tipi uçağın yerel saatle 03.45 sularında havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerine düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, uçaktaki kişi sayısına dair henüz bilgi sahibi olunmadığı ifade edilirken, bu tip uçakların 6 ila 8 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

San Diego İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada da kaza anında havanın yoğun sisli olduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın yerleşim yerine düştüğü, kazada yaklaşık 15 ev ve birkaç aracın alev aldığı bildirilirken, olay yerindeki birkaç sokağın da tahliye edildiği ifade edildi.  

"HENÜZ TAM SAYIYI BİLMİYORUZ"

San Diego İtfaiyesi Şefi Yardımcısı Dan Eddy, uçağın düştüğü cadde üzerinde her iki tarafta bulunan araçların neredeyse tamamının alev aldığını açıkladı. Eddy, "Henüz tam sayıyı bilmiyoruz ancak çok sayıda ölüm olduğunu söyleyebiliriz. Tüm ölümler uçaktaki kişiler arasında görünüyor" ifadelerini kullandı. Kurtarma ekipleri ve FBI ile Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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