Erdoğan'dan Kredi Garanti Fonu açıklaması: Harekete geçilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda sanayicilerden gelen krediye erişim eleştirilerine karşı Kredi Garanti Fonu'nun devreye sokulacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, Kredi Garanti Fonu'na yönelik soruya da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Garanti Fonu'nu önemsediğini belirterek, "Bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonu'ndan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye yönelik mesaj da verdi.

Erdoğan "Reel sektörün desteklenmesine ilişkin hem Eximbank hem kredi garanti fonu yönüyle birtakım adımlar atmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonda düşüş dikkat çekici biçimde görülüyor. Bu bir süreç ve devam ediyor. Kredi Garanti Fonu'nu ben de önemsiyorum. Yani bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonu'ndan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz. Ekonomide uyguladığımız reçetenin olumlu sonuçlar vermesi doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Enflasyondaki düşüş öngörülebilirliği artırıyor. Son 40 ayın en düşük seviyesini gördük. Bu gelişmeler yurtiçinde beklentilerin iyileşmesini sağlarken dış finansmana erişim açısından Türkiye’nin kredi notuna olumlu yansıyor. Bu olumlu tablonun devamı için fiyat istikrarına olduğu kadar finansal istikrar ve büyüme dinamiklerine de çok dikkat ediyoruz."