Kırşehir halkı Ömer Abi derdi! Japon arkeolog Omura öldü meğer Turgut Özal onu...

Kırşehir'de 76 yaşında yaşamını yitiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura için tören düzenledi. Anadolu'nun Japon kalbi denilen arkeoloğun Türkiye'ye gelişi ise çok sıra dışı olmuştu. Turgut Özal'ın Japonya gezisini duyunca süreç başlamıştı. O zamanlar Özal henüz bir müsteşardı. Dr. Sachihiro Omura'yı şaşırtan kapıcı tipini beğenmeyip otele almazken, Özal'ın onu araması ve Türkiye'ye gelişini sağlamasıydı.

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Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten ve Kırşehir'de 76 yaşında yaşamını yitiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura'nın naaşı, kurucusu olduğu Kaman Kalehöyük'teki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'ndeki tören alanına getirildi. Türk ve Japon bayrağı örtülen Sachihiro Omura'nın tabutunun yanı başına konulan hatıra defteri şehrin ileri gelenleri duygularını yazdı.

Bölge halkı ona Ömer Abi diyordu

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Yazgı, Sachihiro Omura'nın yörede "Ömer abi" olarak bilindiğini anımsatarak, farklı bir kişilik olduğunu söyledi. Sachihiro Omura'nın ömrünü bu topraklara adadığını ve böyle bir insanın ardından konuşmanın zor olduğunu dile getiren Yazgı, şöyle konuştu:

-"Yıllar önce ülkemize gelmiş, burayı vatan, bizleri dost ve kardeş bellemiş. Torununun ismini 'Mehmet' koymuş bir insandan bahsediyoruz. Japon Bahçesini Masako hanımla nasıl yaptıklarını biliyorum. Böyle bir insanı uğurlamak gerçekten çok zor. Sadece şunu demek geliyor içimizden. Bu topraklara yuvam dediğin, tarihimize, geleceğimize sahip çıktığın ve dostum olduğun için sonsuz teşekkürler, huzur içinde uyu."

Eşi konuştu : Türkiye aşkı 50 yıl sürdü

Sachihiro Omura'nın eşi ve Yassıhöyük Kazı Başkanı Dr. Masako Omura da eşinin Türkiye'de 50 yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmaların büyük bir sevgiyle karşılandığına inandığını ve gurur duyduğunu söyledi. Masako Omura şunları anlattı:

-"Eşimin Türkiye'de arkeoloji alanında çalışırken dolu dolu bir hayat yaşadığını aklınızın bir köşesinde de olsa hatırlamaya devam edebilirseniz, çok mutlu olurum. Bugüne kadar ona gösterdiğiniz dostluk ve destekler için şükranlarımı sunuyorum. Bugün buraya toplandığınız için tekrar teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından cenaze nakil aracına konulan Dr. Sachihiro Omura'nın naaşı, kara yoluyla Ankara'ya uğurlandı.

TURGUT ÖZAL İLE OLAN ANISI MEĞER O BÖYLE GELMİŞ Dr. Sachihiro Omura'yı 19 yaşında Türkiye'ye getiren Turgut Özal'ın müsteşarken Japonya'ya yaptığı gezi olmuştu. Omura, bir röportajında Türkiye’ye geliş sürecini şu sözlerle anlatmıştı:



“19 yaşındayken Japonya'nın en büyük gazetesi Asahi'de, Türkiye'den bir müsteşar geleceğine dair haber gördüm. Onu çok merak ettim. Büyükelçiliğe gittim. Fakat kapıcı kıyafetime bakıp beni içeri almadı. Tam çıktım, gidiyordum arkamdan birisi koşa koşa geldi. 'Çok istiyorsan oteli söyleyeyim oraya git' dedi. Orada da kapıcı beni sokmadı ama 'Telefonunu yaz kağıda bir şansımızı deneyelim' dedi. Ertesi gün beni aradılar. Arayan Turgut Özal'dı. 'Türkiye'ye gelmek istediğini yazmışsın. Havalimanına gel. Ben yarın döneceğim' dedi. Uçak 5'teydi ve ben de o zamana kadar hiç uçağa binmediğim için pasaport ve gümrük işleri nasıl olacak bilmiyordum. Tam 5'te havalimanına gittim. Herkes gitmişti. Çok üzüldüm. Oradaki görevli bana baktı 'Sen Omura mısın?' dedi. 'Allah Allah, siz beni nereden tanıyorsunuz?' dedim. 'Turgut Özal Bey sizi çok bekledi, niye gelmedin' dedi. Sonra benimle irtibat kurdular ve Türkiye'ye geldim.”

Sachihiro Omura kimdir eşi de kazılarda

Sachihiro Omura, eşi ve Yassıhöyük Kazı Başkanı Dr. Masako Omura ile enstitü konutunda yaşıyordu. Sachihiro Omura, Japon Prensi Mikasa'nın önerisi ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türkiye'ye gelmişti. Kaman ilçesinde kazı çalışmalarına 1985'te ekibiyle başlayan Dr. Sachihiro Omura, Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale kazılarını da takip etmişti. Dr. Sachihiro Omura, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" ile de ödüllendirilmişti. Dr. Sachihiro Omura, Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel ilişkilerin güçlenmesine yönelik çabaları ve arkeoloji alanındaki bilimsel katkılarıyla şu ödüllere layık görülmüştü:

"3. Koudansya Nonfiction Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı '2001 Yılı Kazı Başarı Ödülü', Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, 2. Papyrus Ödülü, The Daido Life Foundation Özel Bölgesel Çalışmalar Ödülü, Japonya Dışişleri Bakanlığı Şükran Belgesi, TBMM Altın Madalyası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü kapsamında Şükran Belgesi, Japonya Hükümeti Yükselen Güneş Nişanı ile Altın ve Gümüş Işıklar."