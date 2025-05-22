Balıkesir'de Ekos Elektrik'ten 50 milyon dolarlık yatırım 400 kişiye istihdam

Balıkesir'de ürettiği trafoları 4 kıta 37 ülkeye gönderen EKOS Elektrik, 50 milyon dolarlık yatırımla 40 bin metrekareye kuracağı yeni fabrikayla 400 kişiye daha istihdam sağlayacak.

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EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen EKOS Elektrik Transformatör Fabrikası Açılışı ve 1. Faz Temel Atma Töreni'nde, şirketlerinin ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkı sunacak önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Akbaş, amaçlarının beyin göçünü tersine çevirmek olduğunun altını çizerek, "İleri teknoloji ve yüksek mühendislik gücümüzle 25 yıldır elektrik enerjisinin sürdürülebilir dönüşümüne rehberlik ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana mühendislik becerilerimizle geliştirdiğimiz teknolojilerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

EKOS Elektrik olarak elektrik enerjisi üretiminden son kullanıcıya ulaşmasına kadar arz güvenliğinin teminatı konumunda olduklarını ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:

"Çeyrek asırlık bir dönemi geride bırakırken hayata geçireceğimiz yatırımlar bizleri şimdiden müthiş heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz yıl temelini attığımız trafo fabrikamızın inşaatını tamamlayarak faaliyete geçirdik. Ana fabrikamızla bütünleşik olarak başlangıçta yılda 2 bin adet trafo üretim kapasitesiyle faaliyet gösterecek ve kademeli olarak yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak. Bugün içerisinde enerji depolama çözümlerinin de olacağı yenilenebilir enerji projelerine de özelleştirilmiş entegre çözüm üretim hatları için planladığımız yeni fabrikamızın ilk fazının temelini bugün atacağız. Toplam 40 bin metrekare alana kurulacak yeni fabrikamızı 50 milyon dolarlık yatırım maliyetiyle hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kademeli olarak 400 kişiye ek istihdam sağlayacak olan yeni fabrikamızda kapasite artırımı ve modernizasyon hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."

Akbaş, yatırımlarını 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı hedeflediklerini belirtti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da Balıkesir'in tarım ve turizmin yanı sıra sanayisiyle de kendisinden söz ettirmeye başladığına dikkati çekti.

Balıkesir'in enerji sektöründe de kendisinden söz ettirmeye başladığını ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"İlimiz stratejik konumuyla sadece doğal kaynaklara erişim değil aynı zamanda lojistik ağlar açısından da önemli bir konumdadır. Bu sebeple büyük firmalarımız kentimizi tercih etmeye devam ediyor. 25 yıllık geçmişiyle ülkemizin önemli firmalarından biri olan EKOS Elektrik kentimizde önemli bir yatırıma imza atıyor. Yapılan bu yatırımla ilimize ve ülkemizin ihracatına büyük katkı sağlanacak."

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış da Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Yarış, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli sanayi alanlarından biri olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından temel atma töreni için butonlara basıldı ve kurdele kesildi.