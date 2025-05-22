Nagehan Alçı'dan yanıt: Aksini iddia eden çıkıp ispatlasın

Yazar Nagehan Alçı, Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı, Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un, aralarında Nagehan Alçı'nı da olduğu bazı gazetecileri finanse ettiği iddiasına "Meslek hayatım boyunca çalıştığım kurumlar dışında hiçbir yerden ya da kimseden tek kuruş almışlığım yoktur. Aksini iddia eden çıkıp ispatlasın!" diye yanıt verdi.

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Akşam gazetesi, 18 Mayıs'ta yaptığı haberde, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı, Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un, bazı gazetecileri finanse ettiğini iddia etmişti. Gazetenin söz konusu haberinde, Emrah Bağdatlı’nın da bu gazetecilere para teslimini yaptığı ileri sürüldü.

Ongun’un finanse ettiği ileri sürülen gazetecilerden Nevşin Mengü, Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Barış Pehlivan, iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Haberde, gizli tanık ifadelerinde adı geçtiği iddia edilen gazeteci Nagehan Alçı'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

"Tarihe not düşmek istiyorum"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Murat Ongun tarafından finanse edildiği iddialarına yanıt veren Nagehan Alçı, şunları kaydetti:

"Geçen hafta sonu İBB’nin medya ayağı denerek içinde benim de olduğum bir grup meslektaşımla ilgili haberlere dair…

Gizli tanığın iftiralarını daha önce yalanladığım için şimdiye kadar bir şey söylemek istemedim. Ancak tarihe bir kez daha not düşmek adına şunları kayda geçirmek isterim:

Meslek hayatım boyunca çalıştığım kurumlar dışında hiçbir yerden ya da kimseden tek kuruş almışlığım yoktur. Aksini iddia eden çıkıp ispatlasın!

Emrah Bağdatlı ve adı geçen pek çok kişiyle bırakın bir araya gelmeyi hiç tanışmışlığım yok. Murat Ongun’u diğer meslektaşlarım gibi mesleğim gereği elbette tanırım. Ancak 2024’te iki kez Sütlüce İletişim Merkezi, 2025’te ise bir kez Saraçhane basın toplantısı ve bir kez de İletişim Merkezi dışında bu yıllarda başka bir görüşmem olmadı.

Yansıyan trafiğin baz çakışması kaynaklı bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. Hakkımda çıkan iftiraları reddediyorum!"