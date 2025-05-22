BIST 9.505
DOLAR 38,92
EURO 44,11
ALTIN 4.143,37
HABER /  MEDYA

Nagehan Alçı'dan yanıt: Aksini iddia eden çıkıp ispatlasın

Nagehan Alçı'dan yanıt: Aksini iddia eden çıkıp ispatlasın

Yazar Nagehan Alçı, Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı, Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un, aralarında Nagehan Alçı'nı da olduğu bazı gazetecileri finanse ettiği iddiasına "Meslek hayatım boyunca çalıştığım kurumlar dışında hiçbir yerden ya da kimseden tek kuruş almışlığım yoktur. Aksini iddia eden çıkıp ispatlasın!" diye yanıt verdi.

Abone ol

Akşam gazetesi, 18 Mayıs'ta yaptığı haberde, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı, Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un, bazı gazetecileri finanse ettiğini iddia etmişti. Gazetenin söz konusu haberinde, Emrah Bağdatlı’nın da bu gazetecilere para teslimini yaptığı ileri sürüldü.

Ongun’un finanse ettiği ileri sürülen gazetecilerden Nevşin Mengü, Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Barış Pehlivan, iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Haberde, gizli tanık ifadelerinde adı geçtiği iddia edilen gazeteci Nagehan Alçı'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. 

"Tarihe not düşmek istiyorum"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Murat Ongun tarafından finanse edildiği iddialarına yanıt veren Nagehan Alçı, şunları kaydetti:

"Geçen hafta sonu İBB’nin medya ayağı denerek içinde benim de olduğum bir grup meslektaşımla ilgili haberlere dair…

Gizli tanığın iftiralarını daha önce yalanladığım için şimdiye kadar bir şey söylemek istemedim. Ancak tarihe bir kez daha not düşmek adına şunları kayda geçirmek isterim:

Meslek hayatım boyunca çalıştığım kurumlar dışında hiçbir yerden ya da kimseden tek kuruş almışlığım yoktur. Aksini iddia eden çıkıp ispatlasın!

Emrah Bağdatlı ve adı geçen pek çok kişiyle bırakın bir araya gelmeyi hiç tanışmışlığım yok. Murat Ongun’u diğer meslektaşlarım gibi mesleğim gereği elbette tanırım. Ancak 2024’te iki kez Sütlüce İletişim Merkezi, 2025’te ise bir kez Saraçhane basın toplantısı ve bir kez de İletişim Merkezi dışında bu yıllarda başka bir görüşmem olmadı.

Yansıyan trafiğin baz çakışması kaynaklı bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. Hakkımda çıkan iftiraları reddediyorum!"

ÖNCEKİ HABERLER
20 kişi gözaltına alınmıştı! İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme
20 kişi gözaltına alınmıştı! İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme
MNG Kargo satılmıştı artık ismi değişti yeni adı bakın ne oldu
MNG Kargo satılmıştı artık ismi değişti yeni adı bakın ne oldu
Çinli BYD Avrupa'da Tesla'yı ilk kez geçti
Çinli BYD Avrupa'da Tesla'yı ilk kez geçti
FETÖ kumpası Balyoz davasını onayan eski Yargıtay üyelerine istenen cezalar belli oldu
FETÖ kumpası Balyoz davasını onayan eski Yargıtay üyelerine istenen cezalar belli oldu
Giresun'da anahtarını unutan adam öyle bir iş yaptı ki sonu ölüm oldu
Giresun'da anahtarını unutan adam öyle bir iş yaptı ki sonu ölüm oldu
Her detayı çok korkunç! 19 yaşındaki Deniz işkence edilerek öldürüldü
Her detayı çok korkunç! 19 yaşındaki Deniz işkence edilerek öldürüldü
Icardi'den Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme
Icardi'den Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme
Microsoft, Gazze ve Filistin sansürü! Şirket e-postaları engelleniyor
Microsoft, Gazze ve Filistin sansürü! Şirket e-postaları engelleniyor
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı
Marmaris'te mesire alanı için yüzlerce çam ağacı kesildi iddiasına ilişkin açıklama
Marmaris'te mesire alanı için yüzlerce çam ağacı kesildi iddiasına ilişkin açıklama
Tekrar aday olma derdim yok diyen Erdoğan'dan YPG, anayasa ve erken seçim bombaları
Tekrar aday olma derdim yok diyen Erdoğan'dan YPG, anayasa ve erken seçim bombaları
Bayraktar açıkladı: Suriye'ye doğal gaz ihracatı başlıyor
Bayraktar açıkladı: Suriye'ye doğal gaz ihracatı başlıyor