Icardi'den Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme

Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Mauro Icardi'den sarı-kırmızlı taraftarı sevindirecek haber geldi.

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Galatasaray’ın kilit isimlerinden Mauro Icardi, 6 ay süren sakatlık sürecinin ardından ilk kez sahaya indi. UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzak kalan Arjantinli yıldız, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bireysel antrenmanlarına başladı.

OKAN BURUK’TAN YOĞUN MESAİ

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğu 36. haftada garantileyen Galatasaray’da Göztepe ile oynanacak son iç saha maçı için hazırlıklar da hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Günün idmanı, topa sahip olma çalışmaları ve dört takımlı mini turnuvayla sona erdi.

YILDIZ OYUNCU BİREYSEL ÇALIŞTI

Antrenman sırasında takım arkadaşlarından ayrı olarak saha kenarında çalışmalar yapan Mauro Icardi’nin moralinin yüksek olduğu gözlendi. Kulüp sağlık ekibi gözetiminde tempolu koşular gerçekleştiren yıldız golcünün, fiziksel olarak hazır duruma gelmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.