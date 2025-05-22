Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı 10’a çıktı

TÜRÇEV’in çevre, temizlik ve güvenlik kriterlerine dayalı değerlendirmesi sonucu Tekirdağ’da iki yeni plaj daha mavi bayrak aldı. Altınova ve Kumbağ plajlarının eklenmesiyle kentteki mavi bayraklı plaj sayısı 10’a yükseldi. Tekirdağ, bu artışla Türkiye genelinde 9. sıraya yerleşti.

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Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda, Tekirdağ’daki mavi bayraklı plaj sayısı bu yıl 10’a çıktı. Şarköy ilçesinde bulunan 8 mavi bayraklı plaja, Süleymanpaşa ilçesindeki Altınova ve Kumbağ plajlarının eklenmesiyle kent, çevre kalite göstergelerinde önemli bir başarı daha kaydetti.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Altınova sahilinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada en çok mavi bayraklı plaja sahip üçüncü ülke olduğunu hatırlattı. Marmara kıyısındaki Tekirdağ’ın ise 19 yıldır mavi bayrak statüsüne sahip plajlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini vurguladı.

Karaküçük, "Altınova ve Kumbağ’ın mavi bayrak alması, sadece bir çevre başarısı değil, aynı zamanda kentimizin turizm potansiyelinin artması açısından da çok önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 22 plajın da Tekirdağ'da faaliyet gösterdiğini aktaran Karaküçük, çevre bilinci yüksek plaj sayısındaki artışın, ziyaretçi sayılarına da olumlu yansıyacağını belirtti.

Mavi bayrak kriterlerinin hem çevre hem de hizmet kalitesi açısından titizlikle uygulandığını ifade eden Karaküçük, "Bu başarı, kamu kurumlarının iş birliği ve yerel yönetimlerin çevresel duyarlılığı sayesinde mümkün oldu. Hedefimiz, Tekirdağ’ı Türkiye’nin öncü sahil kentlerinden biri haline getirmek" diye konuştu.

TÜRÇEV verilerine göre Tekirdağ, bu gelişmenin ardından mavi bayraklı plaj sayısında Türkiye genelinde 9.