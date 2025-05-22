Bacacı Yatırım Holding, Helvacızade Grubu'nu satın aldı

Bacacı Yatırım Holding, Helvacızade Grubu'nu bünyesine kattı. Holding, Helvacızade Grubu'nu yaklaşık 3 milyar liraya satın aldı.

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Bacacı Yatırım Holding, Helvacızade Grubu'nu bünyesine kattı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Halil İbrahim Bacacı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bacacı Yatırım Holding, faaliyet alanlarına yenisini daha ekleyerek, büyümesini sürdürüyor.

Helvacızade Grubu'nu yaklaşık 3 milyar liraya satın alarak, "Zade Yağları" ve "Zade Vital" markalarını çatısı altında toplayan holding, tüketiciyle doğrudan temas ettiği alanları güçlendirdi.

Temelleri 1989'da atılan Zade markası, ayçiçek, zeytinyağı ve mısır yağı başta olmak üzere ürettiği yemeklik bitkisel sıvı yağlarla bugün 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Konya'daki tesislerde üretilen ürünler, teknoloji ve kalite standartlarıyla tüketicilerle buluşuyor.

Zade Vital markası ise vitamin, mineral ve doğal besin destekleriyle sağlıklı yaşam alanında Türkiye'nin öncü markalarından biri olarak öne çıkıyor.