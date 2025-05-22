Aytemiz'den 275 lira ParafPara kampanyası

Aytemiz, Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesinde Paraf Kart sahiplerine yönelik 275 lira ParafPara kampanyası başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz ve Halkbank, müşterilerine akaryakıt ve otogaz alımlarında yeni bir kampanya duyurdu.

Bu kapsamda 16 Mayıs-30 Haziran döneminde Aytemiz istasyonlarından Paraf POS'dan farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 850 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz alışverişine 275 lira ParafPara hediye edilecek.

Kampanyaya, Paraf Mobil'den ya da SMS ile katılım sağlanabilecek. "Aytemiz Vaay" uygulamasında ve "Aytemiz Kart Araçtan Ödeme" kanalında ödeme yöntemi olarak "Kredi Kartı" seçilerek, yapılan işlemler de kampanya kapsamında yer alacak.

"Aytemiz Vaay" uygulaması ve "Aytemiz Kart Araçtan Ödeme" kanalı üzerinden yapılan alışveriş sonrası ParafPara kazananlar, puanlarını Aytemiz istasyonlarında kullanabilecek.