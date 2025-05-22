Uçakta yarı oturur koltuk dönemi başlıyor!

Maliyetleri düşürmek isteyen bazı havayolu şirketleri, yolcuların eğimli pozisyonda seyahat edeceği “Skyrider 2.0” adlı yarı oturur koltuk sistemini devreye alıyor. Konforu azaltan sistem sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Düşük maliyetli havayolu şirketleri, uçak içi kapasiteyi artırmak amacıyla “yarı oturur” pozisyonunda seyahate olanak tanıyan yeni koltuk sistemi “Skyrider 2.0”ı gündemlerine aldı. Yolcu konforunu asgariye indiren bu tasarım, 2026’dan itibaren kısa mesafeli uçuşlarda kullanılmak üzere onaylandı.

İtalyan Aviointeriors firması tarafından geliştirilen sistem, yolcuları geleneksel koltuk düzeninden farklı olarak hafif eğimli pozisyonda seyahat ettiriyor. Böylece koltuk başına düşen alan daraltılarak uçak başına düşen yolcu kapasitesinin yaklaşık yüzde 20 oranında artırılması hedefleniyor. Havayolu şirketleri, bu sayede maliyetlerin düşürülerek daha ucuz bilet fiyatları sunulabileceğini savunuyor.

2010’DA REDDEDİLDİ, 2026’DA GELİYOR

T24'ün haberine göre, ilk kez 2010’da duyurulan ancak güvenlik testlerinde başarısız olan konsept, güncellenmiş yapısıyla 2018’de Hamburg’daki Uçak İç Mekanları Fuarı’nda yeniden tanıtıldı. Güçlendirilmiş bağlantılar ve malzeme kalitesiyle öne çıkan yeni nesil “Skyrider 2.0”, hem tabandan hem tavandan sabitlenerek uçuş güvenliği açısından onay almayı başardı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Yeni koltuk tasarımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı sistemi “insanlık dışı” olarak nitelendirirken, “Yakında yolcuları uçağın kanadına bağlayacaklar”, “Tam bir köle gemisi düzeni” gibi sert eleştirilerde bulundu.

Havacılık sektöründe maliyet optimizasyonunun konfor üzerindeki etkisi giderek artarken, bu yeni tasarımın yaygınlaşması halinde yolcu memnuniyeti ve insan hakları açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor.