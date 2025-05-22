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ABD'de Katar'ın hediye ettiği jetin makam uçağı yapılmasına karşı tasarı, Senato'dan geçmedi

ABD'de Katar'ın hediye ettiği jetin makam uçağı yapılmasına karşı tasarı, Senato'dan geçmedi

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer'ın, Katar'ın hediye ettiği jetin makam uçağı yapılmamasına yönelik sunduğu yasa teklifi, Senato'da kabul edilmedi.

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ABD Senatosunda, Schumer'ın, yabancı ülkelere ait uçakların, başkanlık uçağı olarak kullanılmasının yasaklanmasını öngören "2025 Başkanlık Hava Taşımacılığı Güvenlik Yasası" adlı yasa tasarısına ilişkin oylama yapıldı.

Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi senatörler, yasa tasarısını reddetti.

Schumer, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Katar'ın hediye ettiği jeti "rüşvet" ve "ulusal güvenlik tehdidi" olarak nitelendirerek, "Cumhuriyetçiler, (ABD Başkanı Donald) Trump'tan taraf oldu ve sunduğum tasarıyı geçirmedi." ifadelerini kullandı.

Jetin makam uçağı yapılmasına karşı yasa tasarısı

Trump, 12 Mayıs'taki Orta Doğu ziyareti sırasında Katar'ın Boeing 747-8 uçağını hediye etmek istediğini açıklamıştı. Pentagon'un 40 yıllık başkanlık uçağı "Air Force One" yerine bunu kabul edeceğini belirten Trump, yeni uçağın "tamamen ücretsiz" olacağını vurgulamıştı.

Bazı Demokrat senatörler ise Trump'ın bu yöndeki açıklamasının, "yabancı istihbarat servisleri ve ABD'ye zarar vermek isteyen hasımlar için tehlikeli bir fırsat yarattığını" öne sürerek, yabancı ülkelerden bu tür hediyelerin alınmasına itiraz etmişti.

Chuck Schumer, Trump'ın, Katar tarafından hediye edilmek istenen lüks jeti makam uçağı olarak kullanmasının önüne geçmek amacıyla 20 Mayıs'ta yeni yasa tasarısı sunmuştu.

Schumer, "Trump kendi cebini doldurmak uğruna Amerikan halkını ve başkanlık makamını satmaya hazır olduğunu defalarca gösterdi." ifadesini kullanmıştı.

Bu uçağın güvenli hale getirilmesinin milyarlarca dolara mal olacağını ve hiçbir değişikliğin tam güvenlik sağlayamayacağını belirten Schumer, "Senato'nun artık ulusal güvenliğimizi öncelemesi, Amerikalıları koruması ve bir yabancı ülkeye ait uçağın asla 'Air Force One' çağrı kodunu almamasını sağlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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