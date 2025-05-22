Beymen Group ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Beymen Group, sürdürülebilirlik stratejisi 'Beymen Promise' kapsamında ilk sürdürülebilirlik raporunun sonuçlarını paylaştı.

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Gruptan yapılan açıklamaya göre, Beymen Group'un çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) alanındaki taahhütlerine, 2024 yılı performansına ve uygulamalarına yer veren ilk sürdürülebilirlik raporu, Global Reporting Initiative (GRI) standartları referans alınarak hazırlandı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda grubun sürdürülebilirlik yolculuğunu detaylarıyla yansıtan rapora, Beymen'in 7 çalışma grubu destek verdi.

Rapora göre, Beymen Group'un 2030 yılına kadar 'sıfır atık' hedefine ulaşma misyonu doğrultusunda, Beymen Campus, cadde mağazaları ve merkez depo için sıfır atık belgesi alınırken, 922 ton atık, geri dönüştürüldü. Toplam plastik ambalajların içerisindeki geri dönüştürülmüş plastik oranı ise yüzde 12,9 olarak belirlendi. Toplam 45 ton üstü geri dönüştürülmüş plastik kullanan grup, plastik atıkların azaltılmasını ve döngüsel ekonominin desteklenmesini sağladı.

'Beymen Group Private Label' koleksiyonlarının yüzde 32'si sürdürülebilir ürünlerden oluştu. Kumaş atıklarının ipliğe dönüştürülmesi için başlatılan geri dönüşüm projesi kapsamında, lüks ürün kalitesinden ve dayanıklılığından ödün vermeden üretilen battaniyelerde, yüzde 50 oranında geri dönüştürülmüş iplik kullanıldı. Döngüsel modada öncü olma vizyonuyla lüks ikinci el satış platformu olarak hayata geçirilen 'Beymen Reborn' projesiyle, 2 bin 983 çanta ve 1452 ayakkabı, yeni sahipleriyle buluştu. Temizlik ve tadilat hizmetiyle ürün ömrünün uzatılması hedeflenen 'Beymen Repair' projesi de devreye alındı.

Grubun sorumlu tedarik zinciri oluşturma hedefi kapsamında, tüm yerel tedarikçilerin yüzde 68'i, stratejik ve kilit tedarikçilerin ise yüzde 94'ü için ESG denetimleri gerçekleştirildi. Yeterli performans gösteremeyen 19 tedarikçiyle iş ilişkisi sonlandırıldı.

2050'ye kadar değer zincirinde net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı planlayan Beymen Group'un, 'Kapsam 1, 2 ve 3' emisyonlarının toplamı, 69 bin 821 ton karbondioksit eşdeğeri (CO2e) olarak ölçüldü. Geçen yıl enerji tüketiminin yüzde 3'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılayan grup, bu oranı 2030'da yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

Beymen Group, Private Label'de kullanılan 'Jeanologia Denim', 'LWG', 'BCI', 'European Flax' ve 'FSC' sertifikalı sürdürülebilir ürünlerle 400 bin tonun üzerinde su kullanımının önüne geçti.

2030 yılına kadar kadın çalışan oranını yüzde 50'ye çıkarmayı taahhüt eden grubun, 2024'te kadın çalışan oranı yüzde 44 olurken, grupta yeni işe alımların yüzde 50'sini kadınlar oluşturdu.

'İklim krizi, her geçen gün daha ciddi bir sürdürülebilirlik riskine dönüşüyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, iklim krizinin her geçen gün daha ciddi bir sürdürülebilirlik riskine dönüştüğünü, dünyayı, hayatı ve iş modellerini doğrudan etkilediği için herkesi daha sürdürülebilir çözümler arama yoluna ittiğini belirtti.

Çapçı, 'Beymen Group; Beymen, Beymen Club, Network ve Divarese markalarına, 4 bini aşan çalışana, 250'nin üzerinde mağazaya ve mağazalarımızda yer verdiğimiz 1500'ü aşkın marka ilişkisine sahip. Türkiye'nin ilk ve tek dijital lüks platformu Beymen.com da grubumuzun bünyesinde. Lüks moda ve tekstile dokunan her alanda varız. Türkiye'deki tedarikçi ekosistemi için çok önemli bir yere sahibiz. Dolayısıyla etki gücümüz, yaratacağımız dönüşümle değişimi hızlandırma gücümüz ve elbette, sorumluluğumuz da çok büyük.' ifadelerini kullandı.

Beymen Promise ile modada sürdürülebilirlik yolculuklarına başladıklarını aktaran Çapçı, tasarımdan üretime, alışveriş alışkanlıklarından kullandıkları ürünlerin yaşam sürelerine ve geri dönüşümlerine uzanan pek çok alanda 'Dünyaya Sözümüz Var' sloganıyla daha iyi bir gelecek vizyonu için hareket ettiklerini kaydetti.

Çapçı, alanında uzman kurumların yardımıyla ilk olarak Beymen Group içerisinde inceleme süreci başlattıklarına değinerek, şunları kaydetti:

'Çevre, ambalaj, döngüsel ekonomi, ürün-geri dönüşüm, tedarik, yönetişim ve insan olmak üzere 7 çalışma grubu kurduk. Sürdürülebilirlik yol haritamızı, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim stratejilerimiz çerçevesinde, kapsayıcı, şeffaf ve ölçülebilir bir yaklaşımla belirledik. ESG hedeflerimizi tanımladık. Geçtiğimiz bir yıl, tüm bu açılardan nerede olduğumuzu anlamak ve şeffaf bir dönüşüm yolculuğu başlatmak açısından çok önemliydi. Bu kapsamda, 2024 yılındaki faaliyetlerimizi ilk sürdürülebilirlik raporumuzda paydaşlarımızla buluşturmanın heyecanı içindeyiz.'