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6.2 büyüklüğünde deprem oldu! Naci Görür'den açıklama geldi

6.2 büyüklüğünde deprem oldu! Naci Görür'den açıklama geldi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında meydana 6,2 büyüklüğünde depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Görür "Etkisi az" dedi.

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Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bugün Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Muğla'da da hissedilirken; Prof. Dr. Naci Görür, resmi X hesabından açıklama yaptı.

Görür şunları kaydetti:

"Bu sabah Ege Denizi’nde, Girit’in kuzeyinde, Santorini Adası güneyinde 6,1 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs Yayı boyunca Anadolu Levhasının altına dalan Afrika Levhası üzerinde oldu. Onun için odak derinliği 73 km derinde, dolayısı ile etkisi az. Geçmiş olsun."

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