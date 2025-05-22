6.2 büyüklüğünde deprem oldu! Naci Görür'den açıklama geldi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında meydana 6,2 büyüklüğünde depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Görür "Etkisi az" dedi.

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Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bugün Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Muğla'da da hissedilirken; Prof. Dr. Naci Görür, resmi X hesabından açıklama yaptı.

Görür şunları kaydetti:

"Bu sabah Ege Denizi’nde, Girit’in kuzeyinde, Santorini Adası güneyinde 6,1 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs Yayı boyunca Anadolu Levhasının altına dalan Afrika Levhası üzerinde oldu. Onun için odak derinliği 73 km derinde, dolayısı ile etkisi az. Geçmiş olsun."