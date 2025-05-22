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Kanada Başbakanı Mark Carney'den Altın Kubbe açıklaması

Kanada Başbakanı Mark Carney'den Altın Kubbe açıklaması

Kanada Başbakanı Mark Carney, Altın Kubbe (Golden Dome) adı verilen savunma sistemine katılmak için ABD ile görüştüklerini belirtti.

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Kanada'nın başkenti Ottawa'da basın mensuplarına açıklama yapan Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Altın Kubbe savunma sistemi hakkında "Kanada için iyi bir fikir mi? Evet, Kanadalılar için koruma sağlamak iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

Carney, Kanada'nın "çok uzak olmayan bir gelecekte" uzaydan gelebilecek muhtemel füze tehditleriyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak ülkesinin Altın Kubbe'ye katılması konusunda Trump'la telefon görüşmesi yaptığını ve iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Kanada'nın savunma konusunda ABD ile işbirliğinden başka seçenekleri olduğunu da belirten Carney, "Gerekirse işbirliği yaparız ama ille de işbirliği yapmamız gerekmez." dedi.

ABD Başkanı Trump, ülkenin savunmasında kullanılmak üzere Altın Kubbe (Golden Dome) adı verilen savunma sistemini inşa edeceklerini duyurmuş, bunun "uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını" söylemişti.

Söz konusu sistemin kendi görev süresi bitmeden hayata geçirileceğini, dolayısıyla 3 yıl gibi bir sürede sistemin işler hale gelmesini beklediklerini kaydeden Trump, sistemin inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.

Trump ayrıca, "Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor." demişti.

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